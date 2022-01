Covid Campania, il bollettino: 12.854 casi. I ricoverati sono 1.482

In Campania si registrano 12.854 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 90.530 tamponi processati, con un rapporto tra test effettuati e positivi al 14,19%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 102, quelle negli altri reparti sono 1.380 (-14). I nuovi decessi registrati dall'Unità di crisi regionale sono 43.(TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)