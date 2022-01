Auto contro furgone in provincia di Caserta, muore una donna

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Caserta per estrarre i feriti dalle lamiere, ma la 37enne purtroppo era già deceduta. Sul posto è intervenuta la polizia stradale

Tragedia in provincia di Caserta. Una donna di 37 anni è morta in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto l'auto su cui viaggiava, a San Tammaro. La vettura della 37enne si è scontrata frontalmente con un furgone con a bordo due uomini, entrambi rimasti feriti. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Caserta per estrarre i feriti dalle lamiere, ma la 37enne purtroppo era già deceduta. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.