Auto in fiamme a Torre del Greco, danneggiato un negozio

Un incendio è scoppiato a Torre del Greco in via Cappuccini, arteria che collega la Circumvallazione con la zona del centro cittadino. Ad andare in fiamme, poco prima delle 2, è stata un'auto che era parcheggiata in strada.

Danneggiato un negozio

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Danneggiata l'insegna di un negozio di elettronica. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia torrese, che non escludono alcuna pista, compresa quella che conduce all'azione dolosa.