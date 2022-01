Napoli, commercialista latitante arrestato dalla guardia di finanza

Dovrà scontare una pena residua di quasi cinque anni il commercialista latitante arrestato dai finanzieri durante i controlli dei Green pass in una pizzeria di Agnano, nel Napoletano. Si tratta di Andrea Vetromile, commercialista per anni consulente dell'ex senatore Sergio de Gregorio e dell'ex direttore de "L'Avanti" Valter Lavitola. L'arresto, reso noto oggi, risale allo scorso 15 gennaio. Vetromile, come riportano le cronache giudiziarie, ha rivelato agli inquirenti, tra l'altro, i meccanismi della cosiddetta compravendita dei senatori e le operazioni grazie alle quali sono stati accantonati fondi neri all'estero attraverso i contributi per l'editoria.

La vicenda

Vetromile è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per una estorsione nell'ambito di indagini partite da una denuncia presentata dai dipendenti di una società che stava amministrando per conto del tribunale. I finanzieri, dopo avere controllato il green pass degli avventori della pizzeria, hanno anche segnalato tutti i nominativi raccolti alla sala operativa che ha eseguito un approfondimento consultando i database delle forze dell'ordine. Ed è stato così che è emersa la condanna definitiva di Vetromile, in possesso di un green pass regolare, è stato arrestato e condotto in carcere. Secondo quanto emerso da tempo faceva la spola tra Italia e l'Ungheria, dove risulta residente.