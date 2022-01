Napoli, ruba scooter a un coetaneo: 16enne fermato dagli automobilisti

Il giovane è stato bloccato verso le 4 della scorsa notte in piazza Vittoria. Gli investigatori sono al lavoro per identificare il complice fuggito

A Napoli un 16enne ha rapinato un coetaneo sottraendogli lo scooter ma è stato arrestato dai carabinieri grazie anche alla collaborazione di alcuni automobilisti che lo avevano bloccato in attesa dell'intervento dei militari.

Il furto e l'arresto

Ad arrestare il giovane sono stati i militari del Nucleo Radiomobile di Napoli, il 16enne è incensurato e risiede alla periferia orientale della città. Erano le 4 della scorsa notte e il giovane era in piazza Vittoria, in sella ad un grosso scooter. Insieme ad un'altra persona armata di pistola, ancora in fase di identificazione, ha rapinato il giovane di Ercolano, sottraendogli il motorino. Alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena sono riusciti a fermarlo, in attesa che i carabinieri arrivassero sul posto. Il complice è fuggito ma il 16enne è finito in manette. Addosso nascondeva un bastone telescopico di circa 45 centimetri. In attesa di giudizio sarà condotto presso il centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.