Napoli, ruba alimenti da supermercato: agente fuori servizio l’arresta

Una cittadina cubana di 25 anni, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stata arrestata per rapina impropria e lesioni a pubblico ufficiale e denunciata per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato. La donna è stata sorpresa all'interno di un supermercato di via PIsciarelli, a Napoli, da una poliziotta del commissariato Posillipo, libera dal servizio, intervenuta per sedare un'animata discussione che si era accesa tra la donna e il titolare dello spaccio. La 25enne, che si era impossessata di alcuni generi alimentari senza pagarli, ha aggredito l’agente ma, grazie al supporto delle volanti dei commissariati San Paolo e Bagnoli, è stata bloccata.