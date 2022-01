A trovare lo stupefacente in via Marco Aurelio sono stati gli agenti della Squadra Mobile

Gli agenti della sezione 'Falchi' della Squadra Mobile di Napoli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in un'area boschiva abbandonata in via Marco Aurelio, a Napoli, dove hanno rinvenuto una busta contenente 220 bustine con circa 300 grammi di marijuana.