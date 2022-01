Esplode una bomba carta a Napoli: danni a ristorante e 2 vetture

È successo la scorsa notte in via Caio Duilio, nella zona di Fuorigrotta. L’esplosione ha danneggiato anche gli arredi all’esterno del locale e due vetrate e il portone di un palazzo adiacente. Non si registrano feriti

Una bomba carta è esplosa la scorsa notte a Napoli davanti a un ristorante in via Caio Duilio, nella zona di Fuorigrotta. Interrogato dalle forze dell'ordine, il titolare ha riferito di non aver mai ricevuto minacce dal racket. Non ci sono feriti. Sull'episodio indaga la polizia: al vaglio le immagini delle telecamere presenti in zona.

I danni

L'esplosione ha prodotto danni agli arredi posti all'esterno del locale, una pedana in legno, tavoli e sedie. Danneggiate anche due vetrate e il portone del palazzo adiacente, oltre a due vetture parcheggiate nei paraggi.