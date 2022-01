Portici, usura con tassi di interesse fino al 75%: quattro arresti

I carabinieri di Torre del Greco hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Portici nei confronti di quattro donne accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere dedita all'usura e all'estorsione. Secondo gli inquirenti prestavano denaro con tassi di interesse oscillanti tra il 20 e il 75%. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Napoli, su richiesta della procura partenopea.

Le indagini

L'inchiesta, svolta dai carabinieri di Portici, è partita a seguito della denuncia di un cittadino e ha consentito di mettere in luce una fitta rete di prestiti usurari di somme di denaro comprese tra i 200 e i mille euro circa che le vittime richiedevano, in alcuni casi, per far fronte a gravi difficoltà economiche quali il pagamento dell'affitto di casa o in altri casi per fare fronte a debiti di gioco. Le donne raggiunte da misura cautelare, secondo l'accusa, avrebbero dato vita a un'associazione dedita a prestiti usurari per decine di migliaia di euro ai quali sono seguite richieste estorsive, perpetrate attraverso gravi minacce, finalizzate a costringere le vittime al pagamento. Nel corso delle perquisizioni è stato sequestrato una sorta di libro mastro con la documentazione relativa a possibili prestiti elargiti, attualmente al vaglio degli inquirenti.