Napoli, ragazzo aggredito a Scampia: arrestato un 21enne

Al temine delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato un 21enne ritenuto gravemente indiziato del reato di lesioni personali pluriaggravate, eseguite con metodo mafioso. Il giovane avrebbe preso parte al pestaggio di un coetaneo di Melito lo scorso 7 gennaio scorso nei pressi dello stadio Landieri di Scampia.

L’aggressione

La vittima si trovava a bordo della sua autovettura, parcheggiata in Largo Dino Battaglia, quando fu raggiunta da un gruppo di persone, tra cui il 21enne arrestato. Dopo aver circondato la vettura e aver infranto con un girabacchino il finestrino lato guida del veicolo, gli aggressori picchiarono violentemente il ragazzo, procurandogli gravi lesioni, tanto da richiedere il ricovero in prognosi riservata presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. Il 21enne si trova ora in carcere.