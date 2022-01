Covid, in Campania 13.682 casi e 1.439 ricoveri

I tamponi esaminati sono 90.856. Il tasso d’incidenza cala rispetto a ieri e si assesta sul 15,05 per cento. Sono 100 i posti letto occupati in terapia intensiva

Sono 13.682, in Campania, i casi positivi, al Covid su 90856 test esaminati, tra antigenici e molecolari. Cala il tasso di incidenza che ieri era pari al 16,52% ed oggi è 15,05%. Ventuno i decessi. Negli ospedali continuano a salire i ricoveri in terapia intensiva, che salgono a 100 (+1 rispetto a ieri), e anche in degenza dove i posti letto occupati sono 1339 (+8 rispetto a ieri) (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).