Usura, i carabinieri arrestano due persone in provincia di Salerno

In provincia di Salerno due persone sono state arrestate in provincia di Salerno con l' accusa di estorsione e di usura. I fatti risalgono al 2017-2018. I due arrestati - secondo quanto emerso dalle indagini - avrebbero chiesto interessi superiori al tasso previsto per legge.

Modus operandi

Per un un prestito di mille euro, sarebbe stato richiesto nell'arco di 12 mesi, un importo di duemila euro. Uno dei due arrestati, di 52 anni, avrebbe anche minacciato le vittime di picchiarle con una mazza da baseball. Nell 'estate 2018 ad Agropoli un imprenditore sarebbe stato minacciato di attentati incendiari ai mezzi della propria azienda e costretto a pagare seimila euro