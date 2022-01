Salernitana, nove calciatori positivi: a rischio derby col Napoli

Si allarga il focolaio Covid nel gruppo squadra della Salernitana. La società campana ha comunicato che un altro giocatore è risultato positivo a seguito dei tamponi effettuati in data oggi. I componenti della squadra attualmente contagiati sono nove. In virtù dei nuovi protocolli, il derby in programma domenica prossima allo stadio "Maradona" contro il Napoli è dunque a forte rischio, mentre la conferenza stampa pre gara di mister Stefano Colantuono si terrà in videoconferenza. La ripresa degli allenamenti per i granata è fissata per domani, 21 gennaio, alle 15. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)