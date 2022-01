Si ribalta con auto e finisce in scarpata in provincia di Caserta

Per salvarlo i pompieri hanno dovuto tagliare rami e arbusti con le motoseghe, quindi sono scesi nella scarpata e con un'autogrù sono riusciti a imbracare il 60enne e a portarlo sul piano stradale

Un salvataggio complicato, quello compiuto nella notte dai vigili del fuoco di Caserta in una zona di montagna compresa tra i comuni di Ailano e Valle Agricola, nel Casertano. Un 60enne che era finito con l'auto in una scarpata adiacente alla provinciale 281, ribaltandosi, è stato salvato dai pompieri.

Il salvataggio

Per farlo hanno dovuto tagliare rami e arbusti con le motoseghe, quindi sono scesi nella scarpata e con un'autogrù sono riusciti a imbracare il 60enne e a portarlo sul piano stradale, dove c'erano i sanitari del 118 ad attenderlo. L'uomo ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita.