Teggiano, sotto sequestro 57 tonnellate di pellet

Sotto sequestro 57 tonnellate di pellet non sicuro rinvenuto all'interno di un'azienda di Teggiano, in provincia di Salerno. La guardia di finanza ha riscontrato che il materiale era privo di qualsiasi indicazione in merito alle caratteristiche qualitative e circa l'eventuale presenza di sostanze potenzialmente pericolose per la salute delle persone e per l'ambiente. Tutto il materiale era già imbustato in sacchi pronti per la vendita al dettaglio. Se immesso sul mercato avrebbe avuto un valore di circa 15mila euro.