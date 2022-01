Covid Campania, il bollettino: 9.370 nuovi casi e 1.311 ricoveri

Aumentano i ricoverarti sia in terapia intensiva (si passa da 87 a 92, più cinque rispetto a ieri), sia in degenza (1.311 in totale, più 33)

Sono 9.370 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Campania su 53.819 test - antigenici e molecolari - esaminati. Il tasso di incidenza è in risalita, al 17,41%, contro il 16,84% del giorno precedente (ma, come di consueto nel fine settimana, con un minor numero di test).

L'Unità di crisi regionale segnala 25 nuove vittime nelle ultime 48 ore e sei in precedenza ma registrate ieri, per un totale di 31 morti. Aumentano i ricoverarti sia in terapia intensiva (si passa da 87 a 92, più cinque rispetto a ieri), sia in degenza (1.311 in totale, più 33).