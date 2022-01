Napoli, droga: trovata cocaina in un giardino a Chiaia

In via salita Vetriera i militari hanno rinvenuto e sequestrato 62 dosi di cocaina per un peso complessivo di 30 grammi

I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno effettuato un servizio di controlli straordinari nelle strade della movida: ai quartieri spagnoli, a Chiaia, nella zona universitaria e nel quartiere Porto. Durante l'operazione, a Chiaia in via salita Vetriera i militari hanno rinvenuto e sequestrato 62 dosi di cocaina per un peso complessivo di 30 grammi. La droga, pronta per essere venduta, è stata trovata nel giardino condominiale di uno stabile.