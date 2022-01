Napoli, poche decine di persone a manifestazione No Green Pass

Circa una cinquantina di manifestanti, molti senza mascherina, si sono ritrovati in piazza Dante a Napoli per protestare contro i provvedimenti emessi dal Governo nell'ambito dell'emergenza Covid, (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). La manifestazione è stata organizzata da diversi gruppi No Vax e No Green Pass in concomitanza con le iniziative che si stanno tenendo in alcune delle principali città italiane tra cui Milano e Roma.

La manifestazione

I partecipanti, tra cui anche una rappresentanza dei gilet arancioni, hanno risposto alla chiamata arrivata attraverso i social per il presidio denominato 'Adunata nazionale. Prova di forza contro il Governo italiano'. Per Enzo De Pompeis, leader regionale dei Gilet Arancioni, la scarsa partecipazione è dovuta al fatto che "tanti napoletani hanno deciso di andare alla manifestazione nazionale di Roma".

Alcuni manifestanti davanti a questura

Un gruppo di manifestanti No Green Pass ha lasciato piazza Dante, a Napoli, per recarsi dinanzi alla questura dove qualche ora fa è stato convocato l'imprenditore Nicola Franzoni, che oggi sarebbe dovuto essere in piazza. Con loro c'è anche Antonino Pappalardo, leader dei Gilet arancioni.