Boscoreale, cocaina nascosta in casa: arrestato

Custodiva in casa dosi di cocaina un 57 enne di Boscoreale, nel Napoletano, arrestato dai carabinieri. L' uomo, F.C., già denunciato in passato , aveva nascosto nella cucina della sua abitazione, grazie a delle calamnte due contenitori cilindrici per farmaci, dentro i quali i militari hanno trovato 26 dosi di cocaina. Sequestrati anche un telefono cellulare e 120 euro. L' uomo è stato messo agli arresti domiciliari.