Lite con sparatoria in provincia di Benevento, tre persone ferite

Sono tre le persone rimaste ferite nella lite culminata in una sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Cirignano di Montesarchio, in provincia di Benevento. La violenta colluttazione è nata da quello che doveva essere un semplice chiarimento tra autotrasportatori di due ditte diverse, i cui titolari sono anche parenti tra di loro, ma la discussione è presto degenerata. Due le persone raggiunte da colpi d’arma da fuoco, mentre la terza è stata aggredita con calci e pugni. Le indagini dei carabinieri hanno portato durante la notte all'arresto di P.S., 55 anni di Montesarchio, ritenuto il presunto responsabile della sparatoria.

La dinamica dell’accaduto

A.L., , titolare insieme al fratello di una ditta di import ed export di ortofrutta, si era recato nell'azienda di P.S. per chiarire alcuni malintesi sorti sul lavoro tra i due autotrasportatori. È così nata la violenta colluttazione. A.L. sarebbe stato aggredito con calci e pugni e, mentre tentava di fuggire a bordo della sua auto, contro di lui sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola che non lo hanno raggiunto. Poco dopo, sul piazzale è tornato il fratello. C.L., accompagnato dal suo autotrasportatore. Il 55enne ha cominciato a sparare ferendo i due alle gambe e al torace. Entrambi i feriti sono stati trasportati all'ospedale "San Pio" di Benevento dove l'autotrasportatore è ricoverato in prognosi riservata, anche se al momento non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno trattenuto per tutta la notte in caserma il 55enne, che è in stato fermo .