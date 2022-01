Napoli, spacciava droga in Piazza Mercato: arrestato 66enne

Un 66enne è stato arrestato dalla Polizia nel pomeriggio di ieri nella zona di piazza Mercato, a Napoli, per spaccio di droga. L'uomo, già denunciato in passato, è stato notato dagli agenti di una Volante in via Gabella della Farina, mentre scambiava con una persona qualcosa in cambio di soldi. I poliziotti hanno bloccato i due nell'androne di un palazzo e hanno sequestrato al 66enne 7 involucri con un grammo circa di crack, un bilancino di precisione e 120 euro. L'acquirente era in possesso di una dose di crack di 0,3, grammi ed è stato multato per detenzione di stupefacenti per uso personale.