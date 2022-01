Insulta i carabinieri in un video su TikTok, denunciato nel Napoletano

È accaduto a Sant’Anastasia. L’uomo ha pubblicato un filmato sul social network in cui insulta i militari prima di entrare in caserma per adempiere all’obbligo di firma a cui era sottoposto

Un 38enne è stato denunciato dai carabinieri per aver pubblicato su TikTok un video in cui insulta i militari dell’Arma prima di recarsi in caserma per adempiere all’obbligo di firma a cui è tuttora sottoposto. È accaduto a Sant’Anastasia, nel Napoletano. L’uomo ha realizzato il filmato con il proprio smartphone all’esterno dell’edificio, aggiungendo un brano neomelodico in sottofondo. Prima di concludere il video, il 38enne ha rivolto il dito medio verso l’istituzione. Poi, è entrato in caserma per firmare ma, una volta scoperto il contenuto online, è stato denunciato. Stessa sorte, lo scorso novembre, era toccata a un 28enne di Casalnuovo.