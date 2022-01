Traffico di droga, arrestate undici persone a Ercolano

Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, oltre al divieto di dimora in tutti i Comuni della Campania, è stata eseguita all'alba a carico di undici persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco (Napoli), è stato emesso dal Gip di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

L’indagine

I provvedimenti giungono al termine di un’indagine dei carabinieri condotta tra agosto 2017 e ottobre 2018, iniziata all'indomani dell'esplosione di quattro colpi d'arma da fuoco, a scopo intimidatorio, contro l'abitazione di un collaboratore di giustizia ritenuto dagli inquirenti un elemento di vertice del clan Birra-Iacomino. La successiva attività investigativa ha messo in luce l'esistenza e l'operatività di un'associazione finalizzata alla commercializzazione di sostanze stupefacenti. I componenti di spicco dell'organizzazione, raggiunti da misura cautelare, secondo quanto risulta dalle indagini sono legati da vincoli familiari. Nonostante alcuni fossero già stati sottoposti a misure cautelari, avrebbero fissato comunque degli appuntamenti con i fornitori dello stupefacente e organizzato i traffici dell'intero sodalizio.

Il sindaco ringrazia magistratura e forze dell’ordine

“Voglio complimentarmi con i Carabinieri per l'operazione condotta ad Ercolano e che ha portato all'arresto di undici persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti”, ha dichiarato il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto. “Questa importante operazione per contrastare il traffico di droga, che si affianca all'attività quotidiana, spesso silenziosa e non appariscente, ma determinante per il controllo del territorio, è un segno concreto - ha detto - di quanto le nostre forze dell'ordine siano impegnate per la salvaguardia dei cittadini e del territorio. Gli arresti di questa mattina sono il frutto di una indagine portata avanti dalla DDA e dai Carabinieri di Ercolano. Alla magistratura e alle forze dell'ordine va la gratitudine di tutti noi”.