Capri, raffica di vento spinge traghetto su pontile: nessun ferito

Incidente oggi, a causa del forte vento, durante le manovre di partenza di un traghetto nell'area all'interno del porto commerciale di Marina Grande, a Capri. Il traghetto veloce della Caremar, Isola di Capri, in partenza per Calata di Massa alle 15.35, dopo aver chiuso il portellone e mollato gli ormeggi è stato investito da una potente raffica di vento che lo ha fatto finire sul pontile galleggiante mobile dove erano ormeggiate alcune piccole imbarcazioni. Nonostante l'impatto, nessuno fra i 57 passeggeri e i membri dell'equipaggio che si erano imbarcati per Napoli è rimasto ferito. Inoltre, nessuno stava transitando sul pontile galleggiante in quel momento complici anche le pessime condizioni di vento e di mare.