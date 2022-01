Incendio in una sartoria a Sant'Antimo: indagini in corso

E' successo ieri sera in un esercizio commerciale situato in via Appia. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme

Un incendio è divampato ieri sera in una sartoria situata a Sant'Antimo (Napoli) in via Appia. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Nel rogo gran parte dei locali sono rimasti danneggiati e i capi d'abbigliamento presenti all'interno sono andati distrutti. Indagano sul rogo, le cui cause sono ancora da accertare, i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania.