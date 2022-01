Napoli, porta 100 grammi di hashish al fratello in carcere: presa

Una donna è stata sorpresa con 100 grammi di hashish nella sala colloqui del carcere napoletano di Poggioreale. Lo stupefacente era destinato al fratello detenuto. Gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno subito provveduto a bloccare la donna. Per il vice segretario regionale dell'Osapp Campania, Luigi Castaldo, "purtroppo questi fenomeni sono all'ordine del giorno, specie in questo periodo epidemiologico dove la criminalità approfittando delle difficoltà operative in essere cerca di effettuare business senza scrupolo, utilizzando le donne per i loro traffici".