Sorrento: ha malore mentre guida, morto un uomo. Ferita la moglie

E' successo in via Rota. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Piano di Sorrento per estrarre la vittima dall'abitacolo

Un uomo è morto in un incidente avvenuto in via Rota a Sorrento. La vittima molto probabilmente ha avuto un malore mentre era alla guida, perdendo il controlo del veicolo. La moglie, che era accanto a lui, nello scontro è rimasta ferita. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Piano di Sorrento per estrarre l'uomo dall'abitacolo. Sul posto anche il magistrato di turno, carabinieri e Polizia di Stato. I Vigili Urbani hanno interdetto l'accesso alla strada in modo da consentire lo svolgimento delle operazioni.