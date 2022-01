Lavoratori in nero, denunciato titolare supermercato nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Monteruscello, insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli hanno denunciato un 44enne, titolare di un supermercato della città. L'attività - secondo quanto riferito dai militari - era alimentata da corrente elettrica rubata con un allaccio abusivo alla rete. Inoltre, 7 dipendenti lavoravano senza alcun regolare contratto e alcuni di questi erano indebiti percettori del reddito di cittadinanza. Tra le sanzioni anche quella per mancanza di Green pass. Uno dei lavoratori e il titolare stesso, infatti, erano sprovvisti di certificazione verde. Per l'imprenditore multe per circa 28mila euro.