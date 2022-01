Covid Napoli, ambulanze e auto in fila fuori dall'ospedale Cotugno

File di ambulanze e auto, in attesa anche per diverse ore, si sono formate all'esterno del pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Cotugno a Napoli, con persone che hanno avuto un tampone positivo o presentano problemi di desaturazione (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). Il personale del Cotugno fornisce l'assistenza sia ai malati che si trovano sulle ambulanze private che in auto. E' stato predisposto un pretriage per distinguere le situazioni di maggiore urgenza e consentire dunque l'assistenza prioritaria a chi deve essere portato all'interno dell'ospedale. Il Cotugno è il pronto soccorso infettivologico di riferimento ed è dunque preso d'assalto in periodi di picco.