Covid Napoli, Ordine Medici: "Situazione critica, rischio codice nero"

"La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora. Roma decida per una misura drastica". E' l'allarme del presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, Bruno Zuccarelli, dopo un confronto con i colleghi degli ospedali di Napoli e provincia. "Né all'indomani del primo lockdown - spiega - né nella seconda e terza ondata, la situazione è stata tanto grave, ora rischiamo di perderne il controllo. Ciò che si decide oggi avrà effetto fra 10-15 giorni. Se vogliamo evitare il peggio si intervenga subito, non metteteci in condizione di dover applicare il codice nero", ha concluso Zuccarelli riferendosi al percorso medico per decidere chi curare e chi no. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)