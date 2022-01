Covid, positivo un altro componente dello staff tecnico del Napoli

Il club partenopeo informa che alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati. All’arrivo della squadra a Torino, l’Asl Napoli 2 ha posto in quarantena Zielinski, Lobotka e Rrhamani. Il match contro la Juventus si dovrebbe in ogni caso disputare

In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra del Napoli, giunto ieri sera a Torino per il match contro la Juventus, è emersa la positività al Covid 19 di un altro componente dello staff tecnico, regolarmente vaccinato e ora posto in isolamento come da protocollo. Lo rende noto il club partenopeo. "Si informa inoltre - aggiunge la società - che alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati".