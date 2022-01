Incidente nel Casertano, esce di strada con l'auto: morto 53enne

È avvenuto sulla strada provinciale che collega i comuni di Capua e Grazzanise. Ancora da stabilire le cause dello schianto

Un uomo di 53 anni, imprenditore, è morto a seguito di un incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega i comuni di Capua e Grazzanise (Caserta). Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'uomo era alla guida della sua Mercedes quando ha perso il controllo della vettura per cause ancora da ricostruire, finendo in un canale a margine della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondragone che hanno estratto il corpo senza vita del 53enne dalle lamiere. Sul cadavere verrà effettuata l'autopsia.