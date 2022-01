Torre Annunziata, crolla solaio in un palazzo: tre famiglie evacuate

Cedimento di un solaio ieri in una macelleria in via Castello a Torre Annunziata, nella zona nota come 'quadrilatero Carceri'. Non si sono registrati feriti ma tre famiglie residenti nel palazzo sono state evacuate.

Il cedimento

Quando ancora il proprietario della macelleria e alcuni avventori erano all'interno dell'attività, si è avvertito un tonfo. I presenti hanno lasciato il negozio, così come hanno abbandonato le loro abitazioni anche i nuclei familiari che abitano nel palazzo dove si trova l'esercizio commerciale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia municipale e i carabinieri, che hanno provveduto a interdire la zona interessata dal crollo e ad appurare che non ci fossero feriti. Tre le famiglie fatte evacuare in via precauzionale in attesa di ulteriori riscontri sulla staticità dello stabile. Resta chiusa anche l'attività commerciale.