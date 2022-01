San Marcellino, timbrano cartellino e si assentano da lavoro: denunce

Il blitz è stato realizzato dalla polizia municipale dopo una serie di controlli. I dipendenti sono stati denunciati per truffa ai danni di un ente locale e false attestazioni circa la presenza sul luogo di lavoro

Alcuni dipendenti del Comune di San Marcellino (in provincia di Caserta) sono stati denunciati all'autorità giudiziaria dopo essere risultati assenti dal posto di lavoro, pur avendo regolarmente timbrato. Devono rispondere di truffa ai danni di un ente locale e false attestazioni circa la presenza sul luogo di lavoro.

Il blitz della polizia municipale

Il blitz anti "furbetti del cartellino" è stato realizzato dalla Polizia Municipale dello stesso ente, dopo che da giorni si susseguivano voci su presunti episodi di assenteismo tra i dipendenti comunali. Gli agenti guidati dal Comandante Antonio Piricelli, insediatosi appena una settimana fa, hanno così avviato una serie di controlli per verificare la fondatezza delle segnalazioni, scoprendo che in effetti alcuni dipendenti erano assenti nonostante risultassero regolarmente in servizio dalle rilevazioni elettroniche delle presenze fornite dal marcatempo.