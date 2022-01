Napoli, minaccia e aggredisce la moglie per avere soldi: arrestato

In manette un 31enne, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione

Un 31enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato a Napoli dai carabinieri della stazione di Pianura con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. A quanto emerso l'uomo ha aggredito e minacciato la moglie per ottenere del denaro, probabilmente per acquistare stupefacenti. Quando i carabinieri sono intervenuti, la donna ha riferito di altri episodi violenti avvenuti a partire dallo scorso mese. L'uomo è stato condotto al carcere di Poggioreale.