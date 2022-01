Napoli, positivi al Covid anche Mario Rui e Luciano Spalletti

L'allenatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo. Anche l'esterno, che non avrebbe comunque preso parte al match contro la Juventus perché squalificato, si trova ora in quarantena

Aumentano i contagi in casa Napoli. A seguito dell’ultimo giro di tamponi a cui è stata sottoposta la squadra azzurra, sono risultati positivi anche Mario Rui e il tecnico Luciano Spalletti. L'allenatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo.

I contagiati in casa Napoli

L'esterno portoghese è regolarmente vaccinato e osserverà il periodo di isolamento aspettando la negativizzazione. Rui, che non avrebbe comunque preso parte alla partita contro la Juventus, in programma a Torino il 6 gennaio, perché squalificato, si aggiunge alla lista di positivi del Napoli, che comprende anche Kevin Malcuit, Victor Osimhen, Lozano ed Elmas. Contagiato anche un magazziniere e un giocatore della Primavera.