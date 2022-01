Covid Campania, il bollettino: 781 ricoverati, 57 in terapia intensiva

Nei reparti ordinari 31 pazienti in più, meno tre in terapia intensiva. In regione 12.058 nuovi casi su 118.047 test. Il tasso di positività si attesta al 10,21%

In Campania sono 12.058 i nuovi casi di positività al Covid su 118.047 test secondo i dati del bollettino dell'Unità di crisi regionale. Il tasso di positività si attesta al 10,21%.

Il bollettino

Quindici i morti, 12 dei quali nelle ultime 48 ore. L'occupazione delle terapie intensive scende di tre unità (57 in totale). In aumento anche i posti letto occupati in degenza, si passa dai 750 di ieri ai 781 di oggi, più 31.