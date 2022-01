Bomba esplosa davanti a tabaccheria nel Sannio: avviate le indagini

La deflagrazione intorno alle 4 di oggi ha mandato in frantumi numerosi vetri e causato danni anche alle strutture vicine all’attività commerciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco

Una bomba è stata fatta esplodere intorno alle 4 di oggi davanti alle vetrate di una rivendita tabacchi a San Leucio del Sannio (in provincia di Benevento). La deflagrazione ha mandato in frantumi numerosi vetri e causato danni anche alle strutture vicine all'attività commerciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale. Sono state avviate le indagini per risalire agli autori.