Crolla stabile ad Afragola, finora nessuna persona coinvolta

Un vecchio stabile in disuso è crollato ieri sera nel centro storico di Afragola, in provincia di Napoli. In queste ore si continua a scavare, non risultano persone coinvolte, finora. L'intervento viene svolto anche con l'ausilio di unità cinofile. I vigili del fuoco hanno reso noto di essere intervenuti dalle 21:20 in via Ciaramella, angolo via Setola, per il crollo di una palazzina di quattro piani disabitata e fino dal primo momento sono state condotte verifiche per escludere l'eventuale coinvolgimento di passanti.

Il sindaco: "Al momento nessuna persona coinvolta"

"Al momento non c'è nessun elemento che possa far ritenere che ci siano persone rimaste sotto le macerie". Lo riferisce il sindaco della città, Antonio Pannone, dopo aver parlato con le forze dell'ordine. Sarebbe rientrato l'allarme scattato in un primo momento circa l'eventuale presenza all'interno del palazzo disabitato di extracomunitari senza fissa dimora che lo avrebbe scelto come luogo di riparo. Ma le verifiche in questa direzione continuano così come quelle tendenti a escludere che ci possa essere stato qualche passante coinvolto dal crollo delle macerie.