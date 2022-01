Covid Campania, il bollettino: 6.653 contagi su 48.768 tamponi

Sono 6.653 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Campania a fronte di 48.768 tamponi processati, il tasso di positività è al 13,6%. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 60 (+5), quelli negli altri reparti di degenza sono 750 (+32). I nuovi decessi sono 21, di questi 14 sono stati registrati nelle ultime 48 ore mentre gli altri 7 decessi sono avvenuti in precedenza ma registrati solo ieri. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)