Napoli, non si fermano all'alt della polizia: due denunce

Denunciati a Napoli due ragazzi di 18 e 22 anni che non si sono fermati all'alt della polizia fuggendo a bordo di un motorino. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.

La vicenda

Gli agenti del Commissariato Posillipo in via Alessandro Manzoni hanno notato due persone a bordo di uno scooter il cui passeggero era sprovvisto di casco protettivo. I poliziotti hanno intimato l'alt al conducente il quale ha accelerato la marcia dandosi alla fuga in direzione di corso Europa. In quel momento un poliziotto fuori servizio, a bordo della sua auto, dopo aver visto che i due non si erano fermati ha sbarrato la strada al motorino bloccandone la corsa.

Due denunce

I due sono stati trovati in possesso di una forbice e di un coltello con la lama della lunghezza di otto centimetri e denunciati per porto di armi od oggetti atti a offendere. Inoltre, il 22enne, conducente dello scooter, è stato denunciato per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio. Gli sono state contestate due violazioni del Codice della Strada per mancanza di copertura assicurativa e poiché non si è fermato all'alt. Il passeggero è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale dopo essere stato trovato in possesso di una bustina di marijuana del peso di circa un grammo. Gli è stata contestata una violazione del Codice della Strada perché privo del casco protettivo.