Esplode bomba carta, incendiata auto a Terzigno

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata

Questa notte verso le 3 a Terzigno, nel Napoletano, i carabinieri di Torre Annunziata - allertati dal 112 - sono intervenuti in via Nazionale 129 per l'esplosione di un ordigno. Un'auto di un 26enne incensurato era stata incendiata. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Le indagini

Sembrerebbe che l'incendio sia stato causato dall'esplosione di una bomba carta. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata.