Napoli, sequestrati sette chili di botti illegali

Il sequestro

I militari hanno trovato nell'auto di un 48enne della zona tre batterie di fuochi d'artificio rientranti nella categoria "F3". Per utilizzare questi fuochi pirotecnici bisogna essere in possesso della licenza di porto d'armi e l'uomo - sprovvisto di alcun titolo - è stato denunciato a piede libero. Denunciati per lo stesso reato anche due ragazzi di 19 e 20 anni sorpresi con due bancarelle abusive: vendevano al dettaglio i fuochi d'artificio senza essere in possesso di alcuna autorizzazione.