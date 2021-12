Napoli, anche Victor Osimhen positivo al Covid

Anche Victor Osimhen è risultato positivo al Covid. A darne notizia è il Napoli, che in una nota spiega che il giocatore “è risultato positivo, asintomatico, durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del professor Tartaro”. Il calciatore nigeriano si trova ora in isolamento. “Il check-up - spiega la società - sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità”. Resta in sospeso a questo punto la partecipazione del giocatore alla Coppa d'Africa, per la quale si sarebbe dovuto aggregare alla sua nazionale il 3 gennaio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)