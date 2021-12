Napoli, sequestrata un'area adibita a discarica a Scampia

Un'area di circa 3mila metri adibita a discarica, nel quartiere Scampia a Napoli, è stata sequestrata dagli agenti della polizia locale nel corso di un'operazione condotta insieme con gli uomini del locale commissariato. Sul posto erano presenti anche due erogatori di carburante oltre a baracche e ricoveri per animali.

L'intervento dei sanitari

Centinaia di animali da cortile tenuti in pessime condizioni sono stati soccorsi grazie all'intervento del servizio veterinario ASL Napoli 1 del presidio ospedaliero del Frullone; i sanitari hanno recuperato gli animali provvedendo ad eseguire il sequestro sanitario e avviato l'iter per la loro verifica e tutela. Il gestore della discarica è stato denunciato per le violazioni al codice dell'ambiente, per la gestione illecita di carburanti e per la tenuta degli animali.