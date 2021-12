Napoli, sequestrati 340 chili di botti dalla polizia

Gli agenti del Commissariato San Carlo Arena hanno scoperto, in un parco privato in via Nicola Nicolini a Napoli, diverso materiale esplodente ed artifizi pirotecnici. Il tutto era stato nascosto dentro una cabina elettrica in disuso.

Il sequestro

I poliziotti, con il supporto di personale del Nucleo Artificieri dell'Ufficio Prevenzione Generale, hanno sequestrato 400 bombe carta per un peso di 20 chili ed altro materiale ad effetto illuminante ed esplodente di categoria F1, F2 e F3 per un peso di 320 chili.