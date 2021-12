Aversa, usa il Green pass di un'altra persona: denunciato

I carabinieri hanno denunciato sei persone durante i controlli effettuati ad Aversa (Caserta) e nei comuni limitrofi nelle ore della movida. Tra i denunciati anche un uomo che possedeva il Green pass di un'altra persona.

I controlli

I militari della Compagnia di Aversa e del 10° Reggimento Carabinieri "Campania" hanno inoltre controllato numerosi locali, multando un ristoratore di Parete che faceva accedere i clienti senza controllare la certificazione verde. Nel corso dell'operazione sono state in totale controllate 714 persone e 360 veicoli, con decine di contravvenzioni elevate per violazione del codice della strada, mentre tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Caserta per detenzione di stupefacenti.