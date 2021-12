Napoli, soppressi 13 treni della Circumvesuviana per contagi Covid

A Napoli sono stati soppressi 13 treni della Circumvesuviana. Il motivo? Troppi macchinisti in quarantena per Covid. A dare l'annuncio è l'Eav, la società partecipata dei trasporti della Regione Campania, che ha motivato la sospensione delle corse "a causa dell'improvvisa indisponibilità (malattia e quarantene) di personale, legata all'attuale emergenza epidemiologica". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

I treni soppressi

I treni soppressi sono quelli sulla linea Napoli-Centro Direzionale-Torre del Greco delle 7:02, 7:26 e 9:02 da Napoli a Torre del Greco e delle 7:49, 8:13 e 9:49 da Torre del Greco a Napoli; sulla linea Napoli-Sarno delle 9:16 e delle 14:52 in partenza dal capoluogo e delle 10:58 e delle 16:34 in partenza da Sarno; sulla linea Napoli-Baiano soppresso il treno delle 6:08 in partenza da Baiano, mentre quelli delle 8,02 in partenza da Napoli e delle 9:44 in partenza da Baiano sono sostituiti dalle navette bus della ditta AM – Autoservizi Meridionali.