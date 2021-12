Salerno, perde il controllo dell’auto e si schianta: muore 30enne

Una donna di 30 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla Strada Provinciale 11 che collega i comuni di Sassano e Teggiano, a sud di Salerno. Da una prima ricostruzione, la vittima, che viaggiava insieme a un'altra ragazza, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura, sbandando e andando a finire contro una recinzione che costeggia la strada. L'impatto è stato violento. Per la trentenne non c'è stato nulla da fare, mentre l'altra ragazza, originaria di Sala Consilina, è stata trasportata in gravi condizioni presso l'ospedale di Polla, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina.