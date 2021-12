Covid Campania, il bollettino: 1.594 contagi su 18.675 tamponi

Balzo dell'indice di contagio da Covid in Campania che raggiunge nel giorno di Natale l'8,53%. Va detto, tuttavia, che all'aumento del tasso di positività (ieri fermo al 6,25%) contribuisce non poco il numero di test effettuati nella giornata di ieri sensibilmente inferiore a quello dei giorni precedenti (solo 18.675 a fronte dei 77.269 del giorno prima). Di conseguenza calano anche i nuovi positivi che oggi sono 1.594 (ieri sfioravano le cinquemila unità). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

I dati

Quattro le persone decedute a fronte delle nove di ieri. Quanto ai posti letto su base regionale quelli di terapia intensiva occupati sono 29 (-2 rispetto a ieri). Mentre i posti letto di degenza occupati ammontano a 493 (anche qui con un decremento di due unità rispetto al giorno precedente).